وزيرة التضامن الاجتماعي تتعهد بصرف تعويضات لمصابي حادث قطار طوخ

وصلت منذ قليل الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مكان حادث سقوط 4 عربات من قطار طوخ في مدخل محطة سندنهور، ووجهت بتقديم كافة سبل الدعم للمصابين مع تعهداتها بصرف تعويضات لهم حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهًا وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).



وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.



وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.