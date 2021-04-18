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وزيرة التضامن تصل إلى موقع حادث قطار القليوبية

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى موقع حادث خروج قطار الركاب رقم 949 القاهرة – المنصورة بمحافظة القليوبية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الاحمر المصري فور وقوع الحادث باتخاذ كافة الاجراءات والاسعافات الاولية للمصابين وتقديم مختلف أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم وتوزيع أدوات الحماية الشخصية والمساعدة في نقل المصابين للمستشفيات ولم شملهم مع أسرهم.

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا او اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.

وأعربت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي ذات الإطار، قامت الجمعيات الاهلية الشريكة ببدء حملات التبرع بالدم وتوزيع الاغذية على أسر المصابين.

وبالتزامن مع وصول وزيرة التضامن الاجتماعي لموقع الحادث، قام فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الازهر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث عرض كامل استعداده لتقديم كافة اوجه الدعم الممكنة وصرف مستحقات أي مصاب أو متوفى.

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