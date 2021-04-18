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كشف حقيقة ما تم تداوله بشأن إختفاء إحدى السيدات بالشرقية

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ("نزلت تصرف فلوس ومرجعتش"، الغموض يسيطر على إختفاء سيدة فى بلبيس) بشأن تغيب إحدى السيدات عن منزلها بمنطقة بلبيس بالشرقية.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغ من أحد المواطنين بغياب شقيقته حال خروجها لصرف المعاش الخاص بها ولم يتهم أحد، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ إلى ديوان القسم صحبة شقيقته وقرر أنها عادت من الغياب، ولم يحدث لها ثمة مكروه، وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجده طرف (إحدى قريباتها، مقيمة بالقاهرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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