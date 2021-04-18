تعرف على ضيف حلقة اليوم من برنامج "خمس نجوم"

يحل الفنانه احمد فهمي، ضيفا على برنامج " خمس نجوم "، في الحلقه السادسه اليوم، والذي تقدمه كلا من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة " mbc " مصر في تمام الساعه التاسعه مساءا.











ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.







الجدير بالذكر أن اخر اعمال الفنان احمد فهمي كان مسلسل " رجاله البيت" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي والذي شاركه فيه الفنان اكرم حسني، ويزو، عارفه عبد الرسول وبيومي فؤاد ومن إخراج احمد الجندي



يذكر أن ضيف حلقه أمس كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش