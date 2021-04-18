وزيرة الصحة تزور مصابي قطار طوخ (صور)



وحرصت الوزيرة على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما استمعت الى عائلات واسر المصابين وأكدت لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.



وأكدت الوزيرة أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



ووجهت الوزيرة بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.



كانت منطقة كفر الحصة دائرة مركز بنها شهدت حادث قطار مروع حيث انقلب القطار من الخلف بعدد ٦ عربات من القطار ما أسفر عن إصابة ١٠٩ مصاب والمتوفين أكثر من ٢٠ شخص.



وهرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أن القطار قادم من القاهره الى بنها وقبل مزلقان سندنهور انقلب القطار من خلف الجرار وزمرته الأجهزة الأمنية أن عدد المصابين ١٠٩ والمتوفين أكثر من ٢٠ شخص.

زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مصابي حادث "قطار بنها المنقوب" بمستشفى بنها للتأمين الصحي وبنها الجامعي.