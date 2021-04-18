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السيطرة على حريق هائل في مخبز بالإسماعيلية

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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نشب حريق هائل في مخبز سياحي، مساء اليوم الأحد، قرب ميدان السادات بمنطقة حي ثان محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بنشوب حريق هائل في مخبز سياحى بمنطقة بشارع طنطا دائرة حي ثان، وذلك نتيجة درجه الحرارة العالية.

وعلى الفور اِنتقلت سيارات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال، والدفع سيارتان للإطفاء، كما تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزة لمكان الحادث.

وتم السيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين أن اسباب الحريق نتيجة الحرارة العالية بالطقس اشتعلت النيران بأنبوبة المخبز، ولا توجد إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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