محمد موسي: شيخ الحارة" يقلدنا بشكل أعمي بهدف جذب مشاهدات للبرنامج





الجدير بالذكر أن الإعلامي محمد موسي مذيع برنامج خط أحمر إستضاف خلال مواسم عرض البرنامج الأربعه عدد كبير من نجوم الفن والطرب والرياضة والسياسة كان أبرزهم محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وأسامة كمال وزير البترول الأسبق والفنانين شريف خيرالله وحلمي بكر وجيهان قمري وهالة فاخر وعايده رياض وفيصل خورشيد ومن نجوم الرياضة الكابتن مصطفي يونس وحمادة المصري وجمال عبدالحميد وغيرهم من مختلف نجوم المجتمع

دون الإعلامي محمد موسي تغريده علي حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيها(بكاء عدد من المشاهير ونجوم المجتمع من المشاهد الملحوظة والغير مرتبة في برنامجنا خط أحمر في حلقات رمضان خلال ٤ مواسم منهم موسمين تم إذاعتهم علي شاشة فضائية العاصمة وموسمين علي فضائية الحدث اليوم خلي برنامج شيخ الحاره يقلدنا بشكل أعمي بهدف جذب مشاهدات للبرنامج خاصة بعد تراجع مشاهداته بعد مغادرة مذيعته السابقة له وهذا يجعلنا نشعر بالفخر عندما نكون نموذج يحتذي به مفلسي الأفكار #خط_أحمر".