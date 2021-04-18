أسعار الدولار تتراجع بنهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 18-4-2021

تراجعت أسعار الدولار في نهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد ما بين قرش واحد وقرشين ليترواح سعره بين 15.61 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع .





وسجلت العملة الأمريكية ببنكي الأهلى ومصر أقل سعر للشراء بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في حين تراجع بواقع قرش واحد ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر ، فيما تراجع بنحو قرشين في المصرف العربي الدولي ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع .





وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة ، اليورو إلى 18.65 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني الى 21.41 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.





وعلى صعيد العملات العربية.. سجل الدينار الكويتي 48.98 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.