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وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، بعد عصر اليوم الأحد، مستشفى بنها الجامعي؛ للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث قطار طوخ.

و كانت مستشفى بنها الجامعي قد استقبلت عددا من مصابي حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كافة الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

واطمأن الوزير خلال جولته بالمستشفى واجتماعه بالفريق الطبى لمستشفى جامعة بنها، وزيارته لبعض المصابين بالمستشفى على توافر الكميات الكافية من احتياطي كميات الدم المتاحة بالمستشفى، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

كما طمأن وزير التعليم العالى مصابى حادث قطار طوخ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وأن العاملين بمستشفى بنها الجامعى من قيادات وأطباء وتمريض سيقدمون أقصى ما يستطيعون لخدمتهم حتى يكتمل شفاؤهم تماما.

وكان وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث، قد وجه فى اتصال مع القائم بأعمال رئيس جامعة بنها باستدعاء كافة الأطقم الطبية وأطقم التمريض والجراحين في كافة التخصصات المطلوبة ( المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة والقلب والصدر والتخدير) وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

كما وجه وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق الكامل مع مستشفى بنها الجامعي، ودعم المستشفى بأى احتياجات عاجلة لتمكينها مت تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين.
وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ
وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ
وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ
وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ
وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ
وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ

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