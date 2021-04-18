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اسم الشهرة 5.. حكاية «شطة» النجم السوداني الذي عشقه الأهلاوية

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:55 م
عبد المنعم شطة
عبد المنعم شطة
علاء خليف
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اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.
ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-
نستعرض في الحلقة الخامسة من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية واحد من أبرز النجوم الأفارقة في تاريخ الكرة المصرية و النادي الأهلي نتحدث عن عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بـ"شطة" لاعب كرة قدم سوداني ولد عام 1952، وحضر لمصر لاستكمال دراسة الهندسة في جامعة القاهرة برفقة زميله سوريين اسكندريان في السبعينيات بعدما فشل في الحصول على الشهادة الجامعية من الخرطوم بسبب انشغاله بممارسة كرة القدم مع نادي التحرير.

نجم الأهلي السابق كان قصير القامة وضعيف البنيان وصاحب شعر مُجعد وكثيف وكان يتمتع بروح المرح والدعابة لذلك أطلق عليه إسم "شطة" والذي اشتهر به في ملاعب الساحرة المستديرة وعرفه به جمهور كرة القدم في مصر وخلال مسيرته مع الفريق الأحمر وكان يناديه مدربه هيديكوتي "سير شطة"، وارتبط به الاسم حتى بعد اعتزاله بشكل نهائي حتى أن الكثيرون لا يستخدمون اسمه الأصلي ويكتفون بإسم "عبد المنعم شطة".

انتقل عبد المنعم شطة للنادي الأهلي عام 1973 بعدما عرضه زميله  سوريين اسكندريان على المدرب المجري هيديكوتي المدير الفني للفريق الأحمر وقتها والذي ضمه لصفوف القلعة الحمراء ولعب مع الفريق الأهلاوي 10 سنوات تقريبًا حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات برفقة الجيل الذهبي للفريق الأحمر، حيث توج بلقب بطولة الدوري الممتاز 5 مرات، وكأس مصر 3 مرات، ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1982.

اختتم عبد المنعم شطة مسيرته الكروية داخل النادي الأهلي موسم 1982 / 1983 وبعدها اتجه للعمل في مجال التدريب وعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كما شغل منصب المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الإنجليزي آلان هاريس، وحقق مع الفريق عدة بطولات من منصب المدرب.

اتجه "شطة" فيما بعد للعمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشغل عدة مناصب، حتى تولى منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالكاف، كما يدير دورات للمدربين ويقود نظام التراخيص للاتحاد الإفريقي، كما أنه مسئول عن تطوير كرة القدم التحكيمية، وكرة الصالات والسيدات في إفريقيا.

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