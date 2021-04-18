بسبب " كلب" رامز جلال يسخر من دينا الشربيني في " رامز عقله طار"





وتعرضت دينا الشربيني للسخرية من رامز جلال في حلقة اليوم حيث علق خلال الحلقة على اسم الكلب الذي تملكه ويدعى " تاكسي " قائلا:" اكيد مركباله عداد يالطيفة"، وواصل سخريته بسبب خوفها من تجربه الالعاب قائله:" لا يا جماعة " حيث علق رامز قائلا:" حد يجيب الولاعة ".



يقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.



الجدير بالذكر أن دينا الشربيني تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " قصر النيل " بطوله ريهام عبد الغفور، صبري فواز، احمد خالد صالح، تأليف محمد سليمان عبد الملك واخراج خالد مرعي.

حلت الفنانه دينا الشربيني ضيفة في الحلقوة السادسة من برنامج المقالب " رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، حصريا على قناة "mbc" مصر.