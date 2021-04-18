جامعة الأزهر تضع إمكاناتها الفنية والطبية في خدمة مصابي قطار طوخ



كما أعلن رئيس جامعة الأزهر استعداد لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة لتقديم الدعم الفني المطلوب، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات والكوارث تؤكد جاهزية فريق من أساتذة كلية الهندسة المتخصصين بجامعة الأزهر للمشاركة جنبًا إلى جنب مع جهات التحقيق المعنية؛ لمعرفة الخلل الذي أدى لوقوع حادث قطار اليوم.



من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، جاهزية مستشفيات الجامعة الثلاثة بالقاهرة: (الزهراء الجامعي - الحسين الجامعي - سيد جلال الجامعي) لاستقبال المصابين جراء الحادث الأليم.



وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية جاهزية الأطقم الطبية المتخصصة في مجالات طب الطوارئ، من خلال كوادر طبية متخصصة في جميع المجالات الطبية، إضافة إلى جاهزية أساتذة الطب النفسي لتقديم الدعم للمصابين.

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تقديم كل سبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي حادث القطار رقم 949، الذي وقع قبل قليل أمام محطة قرية سندنهور التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية.