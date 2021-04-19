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3 أهداف للتدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب الزيت في البيئة البحرية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شاركت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية في التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية.

وقامت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا بتنظم دورة التدريب، وذلك بحضور العاملين التابعين لإدارات الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وأفرعه الإقليمية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أهداف التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية:

1_ يهدف التدريب إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الاتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث بالزيت.

2_ تحديث بيانات الاتصال بين خبراء الإقليم المسئولين.

3- يسعى التدريب إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية للتصدي لأي حالة طوارئ بحرية قد تنتج عن انسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية للإقليم.

وفي سياق منفصل، صرحت وزارة البيئة، بأن تقارير هيئة الأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، يتوقع أن تنشط ‏الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات يوم الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١ تكون مثيرة للرمال ‏وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال ‏الصعيد علي أن تبلغ ذروة هذه الحالة يوم الاثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على أغلب محافظات الدلتا ‏والقاهرة الكبرى حتى محافظات مصر الوسطي مما يؤثر سلبا على جودة الهواء. ويتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات ‏جنوب الصعيد أيام الثلاثاء والأربعاء. ‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.‏

وتنصح وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في ‏الأماكن المكشوفة. هذا ونؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس ‏آب على رقم 01222693333.

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بوابة الفجر انسكاب الزيت الفجر

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