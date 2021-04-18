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عالم أزهري: يجوز إخراج زكاة الفطر حتى مغرب أول يوم عيد الفطر

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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انتقد الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، ادعاء البعض أن كفارة فطار يوم بشهر رمضان هو اخراج 30 جنيها، معلقا: "الشرع مش فهلوة".
 
وأشار "المالكي"، خلال حواره ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى ان كفارة افطار يوم برمضان تعادل قيمة كيلو أرز، أي ما يساوي نحو 10 جنيهات، معلقا: 10 جنيهات عن اليوم، واللي عايز يزود يزود".

وعن زكاة الفطر، أوضح أن دار الإفتاء حددت قيمة الزكاة 15 جنيها عن الفرد، منوها بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر بدءا من الآن وحتى مغرب أول أيام عيد الفطر وفقا لمذهب الأئمة الأربعة، ويستحب أن يتم اخراجها قبل صلاة العيد.

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