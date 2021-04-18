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أشرف عطية.. مشاركة محافظة أسوان في مسابقة اليابان للتعليم
الأحد 18/أبريل/2021 - 07:18 م
فتح الله رضوان
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في إطار السعى الجاد لإعلاء أسم عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية عاليًا في كافة المنتديات والمسابقات الدولية أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن مشاركة المحافظة في مسابقة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامه برعاية منظمة اليونسيكو وبدعم من الحكومة اليابانية حيث يتم تنظيمها كل عامين لقياس عمليات التعليم الرائدة فى مختلف دول العالم، بجانب إختيار أفضل 3 مشروعات تعليمية على المستوى الدولى التي تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين المستوى الإقتصادي والبيئي والمجتمعي،
وخلال الإجتماع التنسيقى برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولى الجهات المشاركة تم مناقشة توحيد الجهود المبذولة في مجال التعليم والثقافة والبيئة وفقًا لرؤية مصر 2030 حيث سيتضمن الملف الذى ستقدمه المحافظة ما تم تنفيذه من مشروعات وأنشطة وبرامج على أرض الواقع داخل المنشآت التعليمية بأسوان،
وأشارت غادة أبو زيد بأنه روعى بأن يشمل الملف أيضًا ما تم تنفيذه في إتجاه تحقيق الأهداف المختلفة ومنها إبراز المشروعات المبتكرة المستدامة في مجال ريادة الأعمال التي نفذت من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالتعاون مع المحافظة،
لافتا إلى أنه مستهدف أيضًا المشروعات والأنشطة التي ساهمت في تحسين القدرة التنافسية للمنظومة التعليمية، بجانب توفير فرص تعلم جيد لمختلف فئات المجتمع ولاسيما من الأسر الأكثر إحتياجًا وذوى الإحتياجات الخاصة داخل المدارس المجتمعية والدمج،
وفى نهاية الإجتماع تم التوصية بتشكيل مجلس إستشاري للتعليم يضم كافة المؤسسات المعنية بهذا القطاع الحيوى لمراجعة إستراتيجية التعلم بالمحافظة والرؤية المجتمعية للتعليم.
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