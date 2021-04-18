Advertisements

طارق العشري لـ"الفجر الرياضي": الرز المعمر أكلتي المفضلة.. والأهلي سيفوز بالعاشرة

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements

 

 

إنه أحد المدربين المميزين في الدوري المصري الممتاز "طارق العشري"، صاحب الخلق الرفيع الذي بزغ إسمه في العشر سنوات الأخيرة، كمدرب أول مع حرس الحدود.

 

حقق العشري ثلاثة ألقاب مع الحرس، وكان إثنين منها من انياب النادي الأهلي، في كأس مصر، وكأس السوبر المصري، مدرب المصري السابق يفتح قلبه لـ "الفجر الرياضي"، ويتحدث عن أبرز طقوسه في شهر رمضان المبارك، بجانب حديثه عن كرة القدم العالمية، وإليكم نص الحوار:

 

كيف يمر يومك في الشهر الكريم ؟

 

- يومي من بين الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، والنادي بعد الإفطار.

 

ما هي ذكرياتك في شهر رمضان كلاعب ؟

 

- ذكريات جميله خاصه رمضان مع الوالدين، والمشاركة في الدورات الرمضانية.

- ‏

مباريات او بطولات لا تنساها في رمضان ؟

 

- مباراة منتخب مصر ضد النرويج 1/1 في الإسماعيلية، وكذلك مباراة منتخب مصر ضد السودان 3/1 في الإسكندرية.

 

ما هي اكلتك المفضلة في  رمضان ؟

 

- الرز المعمر.

 

كيف تتعامل مع حلويات رمضان؟

 

- مش بأكل منها كتير، لكن بحب الحلويات الشرقيه.

 

وماذا عن مشروبك المفضل؟

 

- عصير القصب بالبرتقال.

 

ما هي أبرز طقوسك في رمضان ؟

 

- المحافظه على صلاة الفجر.

 

كيف تقضي وقتك في رمضان ؟

 

- من بين الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولعب التنس بعد صلاة التراويح.

 

أين تتسحر في رمضان .. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟

 

- دائمًا السحور في البيت، سواء في الصيف أو الشتاء.

 

وماذا عن العزومات الرمضانية؟

 

- العزومات الأيام دي مش كتير قاصرة علي الأهل فقط.

 

هل تتابع مسلسلات رمضان ؟

 

- مش كتير بتابع المسلسلات.

 

هل لديك فنانك المفضل تتابعه ؟

 

- عادل إمام.

 

نيجي لكرة القدم .. من ترشح للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ؟

 

- النادي الأهلي.

 

هل حظوظ الأهلي كبيرة في الحفاظ على اللقب وتحقيق العاشرة؟

 

- الأهلى دائمًا يملك حظوظ في البطولة الأفريقية كل موسم.

 

من ترشحه للتتويج بدوري أبطال أوروبا ؟

 

- باريس سان جيرمان.

 

 مين الأنسب لصلاح حال رحيله عن ليفربول (باريس ولا برشلونة ولا الريال) ؟

 

- باريس سان جيرمان الأحسن لمحمد صلاح.

 

كلمه اخيره تحب تضيفها ؟

 

- تحياتي لك ولكل أسرة الفجر الرياضي، كل سنة وانتم طيبين وبالتوفيق للجميع.

 

أخبار تهمك

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ ساعتين

أول قرار للجنة النقل بمجلس النواب عقب حادث قطار المنصورة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على غيابات الأحمر في القمة

منذ أقل من ساعة

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 12 ساعة

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ أقل من نصف ساعة

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 27 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 5 ساعات

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

07:29 م

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

03:14 م

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر