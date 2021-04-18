طارق العشري لـ"الفجر الرياضي": الرز المعمر أكلتي المفضلة.. والأهلي سيفوز بالعاشرة

إنه أحد المدربين المميزين في الدوري المصري الممتاز "طارق العشري"، صاحب الخلق الرفيع الذي بزغ إسمه في العشر سنوات الأخيرة، كمدرب أول مع حرس الحدود.

حقق العشري ثلاثة ألقاب مع الحرس، وكان إثنين منها من انياب النادي الأهلي، في كأس مصر، وكأس السوبر المصري، مدرب المصري السابق يفتح قلبه لـ "الفجر الرياضي"، ويتحدث عن أبرز طقوسه في شهر رمضان المبارك، بجانب حديثه عن كرة القدم العالمية، وإليكم نص الحوار:

كيف يمر يومك في الشهر الكريم ؟

- يومي من بين الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، والنادي بعد الإفطار.

ما هي ذكرياتك في شهر رمضان كلاعب ؟

- ذكريات جميله خاصه رمضان مع الوالدين، والمشاركة في الدورات الرمضانية.

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مباريات او بطولات لا تنساها في رمضان ؟

- مباراة منتخب مصر ضد النرويج 1/1 في الإسماعيلية، وكذلك مباراة منتخب مصر ضد السودان 3/1 في الإسكندرية.

ما هي اكلتك المفضلة في رمضان ؟

- الرز المعمر.

كيف تتعامل مع حلويات رمضان؟

- مش بأكل منها كتير، لكن بحب الحلويات الشرقيه.

وماذا عن مشروبك المفضل؟

- عصير القصب بالبرتقال.

ما هي أبرز طقوسك في رمضان ؟

- المحافظه على صلاة الفجر.

كيف تقضي وقتك في رمضان ؟

- من بين الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولعب التنس بعد صلاة التراويح.

أين تتسحر في رمضان .. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟

- دائمًا السحور في البيت، سواء في الصيف أو الشتاء.

وماذا عن العزومات الرمضانية؟

- العزومات الأيام دي مش كتير قاصرة علي الأهل فقط.

هل تتابع مسلسلات رمضان ؟

- مش كتير بتابع المسلسلات.

هل لديك فنانك المفضل تتابعه ؟

- عادل إمام.

نيجي لكرة القدم .. من ترشح للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ؟

- النادي الأهلي.

هل حظوظ الأهلي كبيرة في الحفاظ على اللقب وتحقيق العاشرة؟

- الأهلى دائمًا يملك حظوظ في البطولة الأفريقية كل موسم.

من ترشحه للتتويج بدوري أبطال أوروبا ؟

- باريس سان جيرمان.

مين الأنسب لصلاح حال رحيله عن ليفربول (باريس ولا برشلونة ولا الريال) ؟

- باريس سان جيرمان الأحسن لمحمد صلاح.

كلمه اخيره تحب تضيفها ؟

- تحياتي لك ولكل أسرة الفجر الرياضي، كل سنة وانتم طيبين وبالتوفيق للجميع.