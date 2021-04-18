Advertisements

انقلاب 4 عربات.. تفاصيل مثيرة في حادث قطار طوخ (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل حادث قطار طوخ، وقال إن 4 عربات من القطار انقبوا، وآخر اثنين كادا أن يسقطا في مصرف بموقع الحادث، مشيرا إلى أن الحماية المدنية رفعت العربة الأولى ولم يعثر أسفلها على جثث.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن وزير التنمية المحلية أمر بسرعة توفير وسائل نقل لركاب القطار إلى مدنهم.

أخبار تهمك

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 12 ساعة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على غيابات الأحمر في القمة

منذ أقل من ساعة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ ساعتين

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ نصف ساعة

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

أول قرار للجنة النقل بمجلس النواب عقب حادث قطار المنصورة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

07:29 م

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

03:14 م

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر