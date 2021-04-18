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انقلاب 4 عربات.. تفاصيل مثيرة في حادث قطار طوخ (فيديو)
الأحد 18/أبريل/2021 - 07:21 م
داليا الحسين
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كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل حادث قطار طوخ، وقال إن 4 عربات من القطار انقبوا، وآخر اثنين كادا أن يسقطا في مصرف بموقع الحادث، مشيرا إلى أن الحماية المدنية رفعت العربة الأولى ولم يعثر أسفلها على جثث.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن وزير التنمية المحلية أمر بسرعة توفير وسائل نقل لركاب القطار إلى مدنهم.
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