إجتماع لمحافظ أسوان مع مسئولي مياه الشرب والصرف الصحى .. اقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات في المحطات والشبكات



الأزمات لا تدار بشكل إجتهادى أو عشوائى، ولكن من خلال سرعة التدخل وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهتها ووضع الحلول الجذرية لها، وهو الذى يستلزم وجود قاعدة بيانات بهذه الإمكانيات من سيارات ومعدات لأن ذلك مرتبط بحياة ومعيشة المواطنين اليومية..





هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الإجتماع الموسع الذى عقده بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومسئولى الهيئة القومية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب والبيئة، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان،





وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات في بعض المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وفى مقدمتها خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بالكرور والذى سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للمعاينة الميدانية تمهيدًا لعرض تنفيذ مشروع إحلاله وتجديده بالكامل لتوفير الإعتمادات المالية له على وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار منها 1.2 كم بمنطقة الكرور و2.6 كم بطريق فيله وهو يعتبر حل جذرى لإنهاء المشاكل المتكررة من إنفجار وكسورات فى الخط الحالى،





موجهًا لضرورة العمل بسياسة المواجهة السريعة وليس رد الفعل من خلال الوقوف على خريطة المناطق الساخنة التي تشهد تكرار الكسورات وإنقطاع مياه الشرب إستعدادًا لفصل الصيف حتى لا يتأثر المواطن الأسوانى بأى خلل في هذه المنظومة،





وخاصة في ظل ما تشهده المحافظة من طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منها مشروعات الهيئة القومية التي تضم 11 مشروع للصرف الصحى بتكلفة 2مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب مشروعات أخرى بتكلفة 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات شركة مياه الشرب والتي تضم 19 مشروع بخطة الإحلال والتجديد بتكلفة 165 مليون جنيه، وأيضًا 41 مشروع لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات بتكلفة 100 مليون جنيه، فضلًا عن 485 مليون جنيه لإنشاء محطات معالجة وأيضًا مشروعات حياة كريمة،





وفى نفس الإجتماع قرر محافظ أسوان تسليم أي مشروع بشكل نهائي في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى تم التشغل الفعلى له لمدة 12 شهر للشركة من الهيئة القومية وذلك دون وجود أي ملاحظات،





وفى حالة عدم تلافى هذه الملاحظات يتم تشكيل لجنة من المختصين بكلية هندسة جامعة أسوان أو الأكاديمية العربية،





لافتًا إلى أن هذا القرار يستهدف سرعة إستفادة المواطنين من هذه المشروعات وتحقيق الإستدامة المطلوبة لها بتنفيذ الصيانة الدورية والتعامل الفوري في حالة وجود أي مشاكل فنية طارئة ومنها مشروع مياه الشرب بعزبة المصرى بإدفو بتكلفة 11 مليون جنيه، علاوة على مشروع إدخال الصرف الصحى لمنطقة الشلال الذى يشمل محطة رفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات منزلية بتكلفة 40 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع ضرورة الإسراع بمشروعات قرية أبو الريش ورفع كفاءة خزان المحمودية العلوى بطاقة 12 ألف م3 يوم.