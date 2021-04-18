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آبل تعلن أسباب بيع هواتف آيفون 12 بدون شاحن

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة آبل الأمريكية السبب الرئيسي وراء بيع هواتفها آيفون بدون شواحن داخل العلبة، حيث قالت الشركة إن ذلك سيساهم في تخفيف النفايات المعدنية والحفاظ أكثر على البيئة.

كما ستوفر هذه الخطوة حوالي 861 طنًا من المعادن المتمثلة في النحاس، الزنك، والقصدير.

وبينما ستساهم هذه الخطوة في تخفيض استهلاك المعادن، إلا أنها ليست السبب الرئيس خلف ذلك وفقًا لآبل، التي أشارت لتوفير العلب الصغيرة مع هواتف آيفون 12 الكثير من المساحة لتسهيل الشحن – تستطيع كل حاوية مع العب الجديدة اتساع كمية أكبر نحو 70% من السابق.

ونوهت آبل لكون قراراتها في الحفاظ على البيئة وتقليل الانحباس الحراري، ساهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 25.1 مليون طن في 2019 إلى 22.6 مليون طن في 2020، كما خففت استهلاك الطاقة بنحو 13.9 مليون كيلوواط.

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