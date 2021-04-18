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محافظ أسوان: مهلة أخيرة لقيادات المحليات وشركات النظافة لرفع مستوى الأداء بالمنظومة

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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بعد تعدد الشكاوى الواردة من المواطنين عن تأخر رفع المخلفات من الصناديق والحاويات وتدنى مستوى النظافة العامة وهو ما رصده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المفاجئة ليلًا ونهارًا خلال الفترة الماضية أستدعى المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومسئولى شركات النظافة بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان وذلك من أجل الوقوف على أوجه وأسباب القصور في منظومة النظافة،

وخلال الإجتماع أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخيرة لقيادات المحليات لتلافى كافة السلبيات الموجودة في الشارع الأسوانى وذلك حتى منتصف مايو القادم حيث سيتم التقييم العام لهم وخاصة الأداء في أعمال النظافة العامة والإشغالات وغيرها من المهام والتكليفات المنوطة لهم،

موضحًا بأنه تم إعطاء مهلة 48 ساعة أمام شركات النظافة لإعداد دراسة جدوى إقتصادية للوقوف على إختيار إحدى الشركات فقط للقيام بمسئولية أعمال النظافة العامة على مستوى أحياء مدينة أسوان أو قيام المحافظة بإنشاء شركة متخصصة في هذا القطاع يكون لها رؤية محددة وخطة عمل ومهام ثابتة يوميًا،

وشدد أشرف عطية على ضرورة قيام مسئولي المحليات بالمرور الميدانى والتفاعل المباشر مع المواطنين لسرعة التعامل مع أي تراكمات للمخلفات من خلال التوزيع الأمثل لصناديق وحاويات القمامة، بجانب متابعة الصيانة الدورية للمعدات والسيارات للحد من الأعطال المتكررة، بالإضافة إلى تطبيق قاعدة الثواب والعقاب على العاملين والمشرفين بهذه المنظومة،


مناشدًا المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوكيات الإيجابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية ليعمل الجميع في منظومة متكاملة بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمدينة أسوان.
محافظ أسوان: مهلة أخيرة لقيادات المحليات وشركات النظافة لرفع مستوى الأداء بالمنظومة
محافظ أسوان: مهلة أخيرة لقيادات المحليات وشركات النظافة لرفع مستوى الأداء بالمنظومة
محافظ أسوان: مهلة أخيرة لقيادات المحليات وشركات النظافة لرفع مستوى الأداء بالمنظومة
محافظ أسوان: مهلة أخيرة لقيادات المحليات وشركات النظافة لرفع مستوى الأداء بالمنظومة

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