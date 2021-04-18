الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق
تحدث هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، عن مفاوضات مسؤولي الأهلي لضم أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.
تصريحات
نائب رئيس الزمالك
وتناول
حديث نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة
اللواء عماد عبد العزيز، عن آخر تطورات مفاوضات الأبيض لتمديد عقدي فرجاني ساسي
وأشرف بن شرقي.
وقال
إبراهيم في تصريحات إذاعية بشأن عرض الأهلي لضم زيزو: "لو تقدم الأهلي
بعرض رسمي لضم أحمد سيد زيزو، فسنقوم بمناقشة العرض".
وتابع:
"استقالة ابراهيم عبدالله عضو اللجنة تم رفضها كونه أحد الكوادر الإدارية
المميزة التي لا غنى عنها في الوقت الحالي داخل منظومة الزمالك".
وأتم
نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك تصريحاته:"ليس
لدينا أي مانع في بيع أحمد سيد زيزو لصفوف الأهلي في حال تقدم النادي الأحمر
بعرض مناسب، فنحن في عمل مؤسسي".