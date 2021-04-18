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الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، عن مفاوضات مسؤولي الأهلي لضم أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.

 

تصريحات نائب رئيس الزمالك

 

وتناول حديث نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عن آخر تطورات مفاوضات الأبيض لتمديد عقدي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

 

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية بشأن عرض الأهلي لضم زيزو: "لو تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم أحمد سيد زيزو، فسنقوم بمناقشة العرض".

 

وتابع: "استقالة ابراهيم عبدالله عضو اللجنة تم رفضها كونه أحد الكوادر الإدارية المميزة التي لا غنى عنها في الوقت الحالي داخل منظومة الزمالك".

 

وأتم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك تصريحاته:"ليس لدينا أي مانع في بيع أحمد سيد زيزو لصفوف الأهلي في حال تقدم النادي الأحمر بعرض مناسب، فنحن في عمل مؤسسي".

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