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محافظ أسوان : تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة بناءاً على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان بأن تلافي أي ملاحظات فنية في مشروعات التطوير والتجميل الجارية بواجهة مدينة أسوان والتي تشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم يعكس حرص المحافظة لإخراج هذا المشروع الضخم بالصورة التي تليق بعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية،


لافتًا إلى أن الأعمال الجارية لتغيير شكل وألوان واجهات الشلالات الجديدة بمدخل ميدان المحطة من ناحية الكورنيش جاء بناءًا على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة المنفذة دون أي أعباء مالية جديدة،


وأوضح أشرف عطية بأنه أعطى توجيهاته بالإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية وتلافى أي ملاحظات إضافية أخرى لمشروع التطوير والتجميل،


مؤكدًا على أن المحافظة عرضت تصميمات المشروع على الرأي العام الأسوانى وترحب بأى مقترحات أو أراء تصب في الصالح العام لهذه المشروعات التي ستستمر في ميادين وشوارع ومناطق ومدن أخرى بشكل تدريجى.
محافظ أسوان : تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة بناءاً على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة
محافظ أسوان : تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة بناءاً على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة
محافظ أسوان : تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة بناءاً على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة
محافظ أسوان : تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة بناءاً على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة

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