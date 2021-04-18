لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني نال إشادة كبيرة بسبب تطور آداء ونتائج الفريق الكتالوني في الفترة الماضية بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي بعد إكتساحه أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في المباراة النهائية.

وألمحت صحيفة آس الإسبانية أنه على الرغم من وضع كومان الجيد مع برشلونة فإن شيء ما يحدث معه بالرغم من كل الإيجابيات الكثيرة في الفريق خلال الدور الثاني من الموسم الحالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة أجاب بطريقة مقتضبة عندما سُئل عن مستقبل كومان، حيث إكتفى بالقول أنه يقوم بعمل ممتاز دون الإشارة إلى أن البرسا متمسك باستمراره ولا التأكيد على وجود مشروع جديد تحت قيادته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا تهرب من الحديث حول هذا الموضوع وتجنب إطلاق تصريح مباشر حول استمرار المدير الفني الهولندي على الرغم من أنه تحدث بطريقة مختلفة عن مواضيع أخرى مثل مستقبل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقد كومان مع برشلونة مستمر حتى 2022 لكن لابورتا لم يُظهر الدعم الكبير للمدير الفني الهولندي لا في الحملة الإنتخابية ولا وقت تنصيبه كرئيس للبرسا وأيضًا في ليلة الفوز بكأس الملك وبالتالي لا ضمان لإستمراره كمدير فني في الموسم المقبل حسب هذه المعطيات