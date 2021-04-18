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الطائفة الانجيلية بمصر تنعى الشهيد نبيل حبشى
الأحد 18/أبريل/2021 - 07:33 م
ماريان ناجى
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تنعى الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهيدَ الوطنِ نبيل حبشي سلامة، الذي استُشهد بأيدي الغدر والخسة.
وقال رئيس الإنجيلية: "نواجه جنبًا إلى جنب، مع الدولة المصرية جميعَ التحدياتِ والشرور بكل عزم وإصرار، ونؤكد دائمًا وأبدًا على وحدتنا المصرية الأصيلة".
خالص العزاءِ للأسرة ولجميع المصريين، وندعو اللهَ أن يحمي بلادنا الغالية مصر ويحفظ شعبها العظيم من كل شر.
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