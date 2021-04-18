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فورد تعلن إيقاف الإنتاج في مصانعها لهذا السبب

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة فورد الأمريكية عن وقف الإنتاج في مصانعها بشكل مؤقت، وحيث أوضحت الشركة ان هذا القرار، جاء بسبب النقص العالمي في الشرائح الإلكترونية على العديد من الصناعات بما فيها السيارات.

ويشار إلى أن توقف الإنتاج سيشمل أكثر سيارات فورد مبيعًا، F-150، ولكن تأمل فورد أن يتم تعويض التوقيف المؤقت من خلال رفع الإنتاج في الصيف وتقليل العطلات وقد أبلغت الشركة موظفيها بتلك الإجراءات.

كما أن النقص في إنتاج السيارات يبلغ 1.2 مليون سيارة نتيجة لنقص الشرائح الإلكترونية.

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