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سوزان نجم الدين: أنا محجبة داخليًا.. واللي يفكر يتحرش بيا اقطم رقبته"

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها محجبة داخليًا وترتدي الفساتين القصيرة في المهرجانات فقط، قائلة: "الحجاب الظاهري لا يعني أنك دينيًا واخلاقيًا صح.. الكثير من المحجبات لديهم صفات أخلاقية وقيم جيدة، ولكن الحجاب يجب أن يكون فكريًا بمنع الخيانة وزيادة الاحترام".

وردت سوزان نجم الدين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على سؤال إيناس الدغيدي بـ"ضيعتي أكتر من عمل بسبب تحرش المنتجين بيكي"، كاشفة عن رفضها لهذا السؤال، قائلًا: "برفض السؤال ده عشان مسمحش لحد يتحرش بيا.. لو حد قرب هقطم رقبته"، مؤكدة أنها لم تتعرض للتحرش.

وأشارت إلى أن الأدوار التي قدمتها في مصر أقل من سوريا، حيث إنها إلى الآن لم تقدم ما يستحق وبمستوى الشعب المصري، وأن الفرص الحقيقة لعدم عملها في مصر بسبب تخوفها من عدم نجاح العمل وتنسحب من أعمال البطولة، وتختار الأعمال التي تضيف لها، مشيرة إلى أنها راضيه عن كل الأعمال التي قدمتها في مصر.

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