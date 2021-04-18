سوزان نجم الدين: ثورات العرب دمرت الشعوب إلا مصر والسيسي جمع المصريين



أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أن هناك بعض المواطنين لا يفرقون بين الفوضى والحرية وأن الأمر يتطلب على الشعوب العربية أن تتثقف أولًا حتى تكن قادرة على الاستمتاع بالحرية، والتفرقة بين الفوضى والحرية، مشيرة إلى أنها مع الشعب السوري وتدعم الدولة وقائد الوطن.



وأضافت سوزان نجم الدين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهلاء بتاريخ سوريا ومن يدمروا سوريا ليسوا بالسوريين، مشددًا على أن ما تتعرض لها سوريا والدول العربية مؤامرة دولية، كما أن كل ما تعرضت له تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق مكتوب.



وأشارت إلى أن تجربة مصر الفترة الأخيرة هي تجربة عظيمة، حيث إنها جمعت المؤيدين والمعارضين في سياق واحد، مؤكدة أن الرئيس السيسي سيطر على الوضع ونظم البلاد، مؤكدة أن التجربة المصرية ناجحة وثورات العرب دمرت الشعوب إلا مصر.