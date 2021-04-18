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تقرير: انخفاض مؤشر الدولار يعطي انتعاشه لأسعار الذهب

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
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أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة سبائك الكويت حول أسعار وتوقعات الذهب والمعادن الثمينة، أن المتتبع لاسعار الذهب في الفتره الاخيره يستطيع ان يُدرك ان الذهب أغلق تداولات الأسبوع المنتهي علي صعود بنسبة 2.11% ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين، حيث استطاع السعر ملامسة المستويات 1785 دولار للأونصة مرتفعًا من أدنى مستويات الأسبوع التي سجلها عند 1723 دولار .

وأرجع رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت هذا الصعود إلي العديد من المؤثرات التي من أهمها هبوط مؤشر الدولار الأمريكي حيث هبطت سندات الخزانة الامريكية  مما ضغط علي الدولار في مقابل العملات الرئيسية، حيث من المتعارف عليه أن ارتفاع الدولار يدفع ىاسعار الذهب للانخفاض و العكس صحيح و لكن هذه العلاقة تتأثر حاليا بتطورات فيروس كورونا و شهية المخاطرة في الأسواق.

وتوقع رجب حامد، أن يستمر الدعم المقدم لأسعار الذهب من قبل مخاوف فيروس كورونا خاصة مع تزايد أعداد الإصابات المستمر علي مستوى العالم هذا الأمر الذي يجعل الأسواق في حالة عدم اليقين و تدعم اتجاه المستثمرين الي الذهب باعتباره أصل ذات قيمه يساعد في التحوط ضد المخاطرة في أوقات الأزمات و الضبابية.

 

واكدت سبائك في تقريرها ان هناك بعض العوامل الأخرى الداعمة لاسعار الذهب و هي التوترات الجيوسياسية العالمية حيث اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن تداولات الأسبوع بقرار فرض عقوبات امريكية ضد روسيا وذلك بسبب التدخلات المزعومة في انتخابات 2020  و الهجوم الالكتروني الضخم ضد الحكومة الامريكية و الضم و الاحتلال الغير قانونيين لشبه جزيرة القرم و انتهاكات حقوق الإنسان وتساهم التوترات في دعم الطلب علي سعر الذهب باعتباره ملاذاً امنًا.

وأشارت سبائك فى تقريرها ان الذهب أغلق على سعر 1776  دولار للاونصة بفارق 33  دولار فقط عن سعر افتتاحه الاسبوعى ومحاولات عمليات الصعود لأعلى سعر وصل له من اسبوعين 1783 دولار و أقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1723 دولار ، حيث وصل جرام عيار 24 لسعر 899 جنيها والليرة 6094 جنيها.

وحول الفضة، أكد تقرير سبائك الكويت أنها كانت كالعادة مرآة تعكس نفس حركات صعود وهبوط الذهب حيث سجلت فى بداية الأسبوع اعلي نقطه مقاومه لها وهي 26.28 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك و عادت بعدها للهبوط بنفس الاسباب المعتادة و هي حالات جنى الارباح و ضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع في تذبذب تحت مستوى 25 دولار و قريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الابيض.

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