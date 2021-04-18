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أمانة القصيم تنفذ 11 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
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أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الخمس أيام الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من (11) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية على مستوى مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز منطقة القصيم ، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا وفق التعليمات والبروتوكولات المعتمدة ، ورصدت (15) مخالفة على عدد من المنشآت.

وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية على مدار الساعة بمشاركة ما يزيد على (400) مراقب ومراقبة بالإضافة إلى مشاركة الفريق التطوعي ضمن برامج الأمانة المجتمعية.

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