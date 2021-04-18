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في الحلقة السادسة من مسلسل"نجيب زاهي زركش".. محمد يسري يعترف لـ رنا رئيس بوقوعه في الحب

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السادسة من مسلسل"نجيب زاهي زركش" الذي يقوم ببطولته الفنان يحيي الفخراني، دارت أحداث تلك الحلقة حول اعتراف "مسعد" رامز أمير لصديقه بأنه رفض عرض "نجيب" يحيى الفخراني بزيادة راتبه فيقوم بتوبيخه.

طلب شقيقة "سعد" كريم عفيفي منه أن يقوم بشحن الفيزا الخاصة بها لكي تتمكن من استيلام الأحذية وبيعها لأصدقائها عبر الإنترنت فيوافق بشرط أن تقسم الأموال بينهم بالنصف لكنها لا توافق.

رفض "نجيب" فكرة البحث عن ابنه
لأنه لا يصدق كلام "شفيقة"هالة فاخر بأن له ابنًا، ويخبر "طريف" محمد محمود بأنه سيبحث عن مشتري لكل املاكه لكنه يرفض بيع القصر الخاص به، ويطلب منه أنه إذا توفي أن يموت ورائه فيرفض، فيخبره أنه سيظل خادمًا طيلة عمره.

اخبار "مؤنس" محمد يسري لشقيقته أنه يحب "نهى" صديقته لكنه لا يريد والدته أن تعرف شيئًا عنها؛ لأن والدها المسئول عن البوفيه في الشركة الخاصة بهم.

ذهاب "مسعد" للشركة فيسأله "سعد"عن سبب عودته للعمل معهم، ليخبره أن "طريف" من أقنعه بالرجوع للعمل.

طلب "نجيب" من المحامي الخاص به أن يساعده في بيع ممتلكاته، وإخباره أنه سيسافر إلى سويسرا، يذهب لتوديع شقيقته أنوشكا وأبنائها ثم يطلب من "نانسي" رنا رئيس أن تكتب له ما تحتاج ليحضره لها عند عودته من السفر.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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