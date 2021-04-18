Advertisements

عبدالباسط حمودة: محمود الليثي ابني وأنا معلمه.. ومحمد رشدي رقم واحد في الشعبي

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إن لا يستسلم للشيطان إذا ما حاول التغلب عليه من خلال تحريضه على بعض الأفكار السيئة، موضحًا: "بقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأقرأ آية قرآنية".

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه لا يحب أن يتحدث عن أي شخص بسوء: "مش بحب أتكلم حد ولا أجيب سيرته ولا أغلط فيه".

وتابع، أنه لا يمكن أن يكون مغرورا: "الغرور هو الهبوط، كلنا واحد، وجيلنا أعظم جيل، وكل واحد فينا له مكان، بس المهم إني مقلدش، ورقم واحد هو محمد رشدي والعزبي، وبعدين عدوية وعبدالباسط حمودة وحسن الأسمر، ومحمود الليثي ابني وأنا معلمه واشترى مني وبيستجيب لي وطارق الشيخ أخويا الصغير واستفاد مني كتير".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

أخبار تهمك

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ 38 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ أقل من ساعة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 6 ساعات

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ 42 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يُعلن التصدي لكافة محاولات إنشاء "دوري السوبر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:32 م

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

08:11 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر