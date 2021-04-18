عبدالباسط حمودة: محمود الليثي ابني وأنا معلمه.. ومحمد رشدي رقم واحد في الشعبي

قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إن لا يستسلم للشيطان إذا ما حاول التغلب عليه من خلال تحريضه على بعض الأفكار السيئة، موضحًا: "بقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأقرأ آية قرآنية".



وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه لا يحب أن يتحدث عن أي شخص بسوء: "مش بحب أتكلم حد ولا أجيب سيرته ولا أغلط فيه".



وتابع، أنه لا يمكن أن يكون مغرورا: "الغرور هو الهبوط، كلنا واحد، وجيلنا أعظم جيل، وكل واحد فينا له مكان، بس المهم إني مقلدش، ورقم واحد هو محمد رشدي والعزبي، وبعدين عدوية وعبدالباسط حمودة وحسن الأسمر، ومحمود الليثي ابني وأنا معلمه واشترى مني وبيستجيب لي وطارق الشيخ أخويا الصغير واستفاد مني كتير".



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

