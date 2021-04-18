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عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسوان، متنمية الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارىء والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي)، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتًا إلى خروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.

ولفت إلى أن الوزيرة قد وجهت أثناء زيارتها للمصابين بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين، فضلًا عن جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، حيث تم نقل 3 حالات حتى الآن إلى مستشفى معهد ناصر، وجار إجراء جراحات عاجلة لهم.

وأكد توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.

وذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات بنها التعليمي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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