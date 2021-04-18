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أستاذ استثمار: برنامج الإصلاح الاقتصادي زاد من قدرة الدولة على التعامل مع كورونا

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي زاد من قدرة الدولة على التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس لدعم المشروعات بـ100 مليار جنيه خلال ازمة كورونا أمر كان مستحيلا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره عبر تطبيق زوم، مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة استطاعت أن تقوم بإعداد نمو اقتصادي جيد، ينعكس على الجميع، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي ينعكس على معظم فئات المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت تواجه مشاكل كبيرة في كافة القطاعات منذ 6 سنوات، سواء في قطاع الكهرباء أو مياه الشرب والصرف الصحي أو قطاع التعليم، ولكن من خلال التعامل مع هذه المشاكل استطاعت أن توفر الدولة احتياجات الشعب من الكهرباء، وأصبح لدينا فائض للتصدير.

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