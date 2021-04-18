Advertisements

23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
Advertisements

ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضح المكتب- في بيان، اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينة حاويات، وغادرته سفينتيا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، مضيفا أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

أخبار تهمك

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعة الا ربع

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ 40 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 3 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ أقل من ساعة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يُعلن التصدي لكافة محاولات إنشاء "دوري السوبر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعة و 21 دقيقة

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:32 م

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

08:11 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر