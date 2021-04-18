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أستاذ استثمار: تطوير العشوائيات يصب في رفع مستوى معيشة المواطن

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ارتفاع النمو الاقتصادي للبلاد من شأنه أن ينعكس على ارتفاع الدخل العام للدولة أو دخل الأسرة بشكل خاص.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج " بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أزمة كورونا أقر مبادرة تقدر بـ100 مليون جنيه، لدعم ومساندة الفئات التي تأثرت بشدة خلال أزمة كورونا، وتم تقديم اعانة للعمالة الموسمية، وهذا الأمر ساهم في دفع معدل النمو الاقتصادي، خاصة وأن هذه الأموال ضُخت في شراء السلع والاقتصاد؛ مما زاد من سرعة عجلة النمو الاقتصادي.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات بصورة كبيرة للغاية، وهذا يصب في رفع مستوى معيشة المواطن المصري.

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