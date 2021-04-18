Advertisements

في شهر رمضان.. مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق لضبط المخالفين

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1269) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الآخيرة عن ضبط (2،06 طن "مقطعات لحوم ودواجن – فيليه دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (4،48 طن "جبن أبيض") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (مالكة مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج) لقيامها بالإستيلاء على (1،172،601 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط (64500 قطعة "كمامة طبية") معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وضبط (مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة) وبحوزته (78000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة) مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط أيضًا (5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وضبط (4 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 3 ساعات

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ثلث ساعة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ 39 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يُعلن التصدي لكافة محاولات إنشاء "دوري السوبر"

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:32 م

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

08:11 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر