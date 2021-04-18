في شهر رمضان.. مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق لضبط المخالفين





وضبط (4،48 طن "جبن أبيض") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



كما أسفرت الجهود عن ضبط (مالكة مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج) لقيامها بالإستيلاء على (1،172،601 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط (64500 قطعة "كمامة طبية") معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.





وضبط (مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة) وبحوزته (78000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة) مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وضبط أيضًا (5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وضبط (4 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1269) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الآخيرة عن ضبط (2،06 طن "مقطعات لحوم ودواجن – فيليه دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة.