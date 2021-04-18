Advertisements

عبدالباسط حمودة: حكيم رفض يغني "اديني قلبك" .. فكسرت الدنيا بيها

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه حصل على عدة ألقاب مثل "حكمدار الأغنية الشعبية"، و"خبير علم النغم"، لافتًا إلى أن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وصفه بأنه من أفضل المطربين الشعبيين، وقال عنه محمد فؤاد وصفه بانه "داهية سوداء في المزيكا".

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "لو جيت أغني للغرور أقوله ابعد عننا وحرقت دمنا"، مشددًا على أنه لا يحب الغررو ووصفه بأنه "بداية الهبوط".

وسألته الإعلامية بسمة وهبة عن أغنية طمع، أوضح أنه طمع في أغنيته الشهيرة "اديني قلبك"، إذ عُرضت على حكيم قبله، ورفضها، بينما قبلها هو: "طمعت في اديني قلبك، كان هيغنيها حكيم، بس لما اتعرضت عليه قال اديني قلبك إيه، فجات من نصيبي أنا وكسرت الدنيا، والأغنية جات لي لوحدها مع المؤلف والملحن".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

أخبار تهمك

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ أقل من ساعة

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ثلث ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد الأوروبي يُعلن التصدي لكافة محاولات إنشاء "دوري السوبر"

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ 38 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:32 م

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

08:11 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر