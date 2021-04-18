عبدالباسط حمودة: حكيم رفض يغني "اديني قلبك" .. فكسرت الدنيا بيها

قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه حصل على عدة ألقاب مثل "حكمدار الأغنية الشعبية"، و"خبير علم النغم"، لافتًا إلى أن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وصفه بأنه من أفضل المطربين الشعبيين، وقال عنه محمد فؤاد وصفه بانه "داهية سوداء في المزيكا".



وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "لو جيت أغني للغرور أقوله ابعد عننا وحرقت دمنا"، مشددًا على أنه لا يحب الغررو ووصفه بأنه "بداية الهبوط".



وسألته الإعلامية بسمة وهبة عن أغنية طمع، أوضح أنه طمع في أغنيته الشهيرة "اديني قلبك"، إذ عُرضت على حكيم قبله، ورفضها، بينما قبلها هو: "طمعت في اديني قلبك، كان هيغنيها حكيم، بس لما اتعرضت عليه قال اديني قلبك إيه، فجات من نصيبي أنا وكسرت الدنيا، والأغنية جات لي لوحدها مع المؤلف والملحن".



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

