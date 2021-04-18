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"أمهات مصر" يناشد أولياء أمور الثانوية تهيئة المناخ لأبنائهم لاستكمال الإختبارات التجريبية

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أولياء أمور طلاب الثانوية بالهدوء خلال أداء أبنائهم الإمتحانات التجريبية التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هدوء أولياء الأمور سيساعد الوزارة علي رصد أي شكاوي ومشكلات تواجه أبنائهم خلال أداء الإمتحانات علي جهاز التابلت، لافته إلي أن الوزارة أجرت هذه الإختبارات التجريبية تحديدا لرصد المعوقات التي تواجه الطلاب للعمل علي حلها.

وطالبت عبير، أولياء الأمور بتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم وتشجيعهم علي التركيز في الإختبارات التجريبية وتشجيعهم، ومن ناحية أخري تستطيع الوزارة والمدارس رصد المعوقات التي تواجه الطلاب بتركيز وهدوء.

وكانت وزارة التربية والتعليم عقدت اليوم الإمتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة وتستكمل الإمتحان يومي 20 و22 أبريل الجارى، مؤكده: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".

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