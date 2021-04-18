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7 شروط لعضوية "نقابة المهندسين" بالقانون الجديد .. تعرف عليها (إنفوجراف)

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة 3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والتى تحدد شروط العضوية بنقابة المهندسين.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف 7 شروط لعضوية نقابة المهندسين، وجاءت كالتالي:


1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس.

2- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ويجوز للمجلس أن يقبل عضوية رعايا الدول الذين تتوافر فيهم الشروط بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي 4 أعوام على الأقل.

7- أن يُقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
7 شروط لعضوية "نقابة المهندسين" بالقانون الجديد .. تعرف عليها (إنفوجراف)
7 شروط لعضوية "نقابة المهندسين" بالقانون الجديد .. تعرف عليها (إنفوجراف)

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