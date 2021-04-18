نادي قضايا الدولة ينعي المستشار طاهر عبد الباري ضحية قطار طوخ

نعي نادي قضاة هيئة قضايا الدولة، بمزيد من الحزن والأسي، المستشار طاهر عبد الباري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بقسم النقض الجنائي، والذي لقي مصرعه اليوم بحادث قطار طوخ.



وهو والد كلًا من المستشار محمد طاهر عبد الباري بفرع الهيئة ببورسعيد، والمستشارة مريم طاهر عبد الباري بفرع دمياط أول.



و وقع ظهر اليوم، حادث قطار طوخ نتيجة لخروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان.



وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن عدد وفيات حادث قطار طوخ، قائلًا إن الحادث أسفر عن وقوع 12 حالة وفاة و97 إصابات حتى الآن.