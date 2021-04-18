عبدالباسط حمودة: "هاني شاكر لازم يمنع الأغاني الهابطة .. وكنت طمعان في أغنية راحوا الحبايب"



قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه كان طمعانا في أغنية "راحوا الحبايب" التي غناها أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية، موضحًا: "كنت طمعان آخدها بس الأسطورة غناها".

وحول أزمة نقابة الموسيقيين مع حمو بيكا وحسن شاكوش، أوضح حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "غنوا خمور وحشيش وده لا يليق، وعمري ما أبقى نقيب، لأن ده انتحار وهتبعدني عن شغلي".

وحول بعض الامور التي لا ترضيه في الوسط الفني، تابع: "النقابة المفروض تتمسك شوية والفن المتبعزق يتلم شوية، ولازم الأستاذ هاني شاكر ياخد موقف ضد الأغنية الهابطة واللفظ الخارج، لا يمنع الأغاني دي".



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



