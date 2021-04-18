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إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد محيط مستشفى بنها الجامعي، بمحافظة القليوبية، إقبال كبير من شباب المدينة والأهالي، وتزاحم شديد للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ، بمحافظة القليوبية.
من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي، إنه يوجد حاليا بالمستشفى 65 مصابا من ضحايا حادث قطار بنها تتراوح إصابتهم بين متوسطة وحرجة وبسيطة، وجرى حجز عددا منها في قسم العناية المركزة للطوارئ والأطفال، مؤكدًا عدم وصول أي جثث للمستشفى.
فيما استقبلت مستشفى كفر شكر المركزي 6 جثث، وقليوب التخصصي 9 جثث، وبنها العام أشلاء جثة سيدة، فيما جرى نقل عددا من الجثث لمشرحة زينهم بالقاهرة.
إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ
إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ
إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ
إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ
إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ
إقبال كبير من شباب وأهالي بنها للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ

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