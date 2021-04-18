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بايرن ميونخ يرفض استقالة هانز فليك في بيان رسمي

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:28 م
هانز فليك
هانز فليك
الفجر الرياضي
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أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في بيان رسمي رفض استقالة المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق الألماني، مستنكرًا اعلان المدرب بشكل علني عن رغبته في الرحيل عن النادي عقب نهاية الموسم.
وذكر بايرن في بيانه أن فليك "أخبر المجلس التنفيذي لبايرن ميونخ عن رغبته خلال الأسبوع الماضي" لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يكن من المفترض أن يخرج المدرب ويكشف عن هذا الأمر بشكل علني أمس السبت.

وأوضح البيان "هانزي فليك وبايرن اتفقا على التركيز على المباريات أمام فولفسبورغ، باير ليفركوزن 20 أبريل ومواجهة ماينز 24 أبريل، لعدم تشتيت تركيز النادي بأكمله خلال هذه المباريات الثلاثة الهامة".

وأشار البيان "بايرن يستنكر الإعلان من جانب واحد الصادر من قبل هانزي فليك وسنواصل المحادثات عقب مباراة ماينز، بناء على ما تم الاتفاق عليه".

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