نائب القليوبية يطالب بعرض رئيس السكة الحديد على النيابة للتحقيق في انقلاب قطار طوخ

قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن مشكلة حوادث القطارات ليست وليدة هذه اللحظة وإنما هي مشكلة متراكمة منذ سنوات عديدة، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الفريق كمال الوزير، تسعى جاهدة على تطويرها وإصلاح تلك المشكلات.



وأكد "عامر" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن السكه الحديد من أهم وسائل النقل الذي يعتمد عليها آلاف المواطنين يوميًا، لذلك من الضروري أن نعطى اهتماما لها ونعمل على تطويرها، للحفاظ على حياة المواطنين، داعيًا الله أن يرحم شهداء الحادث ويصبر أسرهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عرض رئيس هيئة السكة الحديد ومعاونيه الفنيين على النيابة للتحقيق في تلك الواقعة، متسائلا: أين آلياتهم في تنفيذ خططت تطوير السكك الحديدية؟.



• الصحة: خروج 14 حالة من المستشفيات من مصابي حادث قطار طوخ



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع مصابي حادث قطار طوخ، يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتة إلى خروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.



وأوضح المتحدث الإعلامي أن الوزيرة قد وجهت أثناء زيارتها للمصابين بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين، فضلًا عن جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، حيث تم نقل 3 حالات حتى الآن إلى مستشفى معهد ناصر، وجار إجراء جراحات عاجلة لهم.



وأكد توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.



وذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات بنها التعليمي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

