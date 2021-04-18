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بعد إحالة مسؤوليه للتحقيق.. ما هي الأكواد والمعايير التي خالفها مسلسل الطاووس؟

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، منذ قليل، عن إجراء تحقيق عاجل مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس، وذلك لمخالفته عددًا من المعايير والأكواد، التي كان قد أصدرها المجلس سابقًا، والتي تُلزم الأعمال الدرامية إعلاء القيم، وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تُسيء إليها.


وقال المجلس في بيان له، إنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.

 

وأضاف المجلس أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظًا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها.

 

وبحث "الفجـر" في الأكواد والمعايير المُلزمة للأعمال الدرامية، والتي أصدرها المجلس، وخالف مسلسل الطاووس هذه البنود:

 

1- احترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

 

2- التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات.

 

3- عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي، بدعوى أن هذا هو الواقع.

 

4- البُعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي، وتُسيء للواقع المصري والمصريين، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله.

 

5- عدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.

 

6- تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشئ وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.

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