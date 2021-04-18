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ياسمين رئيس تقف بجوار سريّة حتى اللحظة الأخيرة في ملوك الجدعنة

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الحلقة السادسة من مسلسل ملوك الجدعنة عن جدعنة فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) ووقوفها بجوار حبيبها سريّة لتُشعل قصة الحب بينهما والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعدما تصدّر المسلسل تريند رقم 1 على موقع شاهد vip.

وبالفعل نجحت فاتن حرفوش من مساعدة سريّة في خروجه من السجن، كما أبلغته في اللحظة الأخيرة بأن أخيه سعيد على وشك أن ينتحر بعد ما فضحه سرية وتشاجر معه في الحارة بسبب ما فعله أثناء غيابه وعلاقته بـأم بسنت، وانتهت الحلقة على محاولات سريّة وسفينة وفاتن حرفوش وأهل الحارة لمنع سعيد من الانتحار.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا
ياسمين رئيس تقف بجوار سريّة حتى اللحظة الأخيرة في ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تقف بجوار سريّة حتى اللحظة الأخيرة في ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تقف بجوار سريّة حتى اللحظة الأخيرة في ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تقف بجوار سريّة حتى اللحظة الأخيرة في ملوك الجدعنة

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