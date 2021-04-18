برلماني: الأعمال الدرامية الوطنية لعبت دورا مهما في تنمية روح الانتماء

أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تجسيد الأعمال الدرامية الوطنية مثل مسلسل الاختيار 2، استطاع أزال غمة وسحابة سوداء وضعها المتطرفون على أعين الكثيرين من المصريين، وأزال ايضًا غبارًا تراكم طويلا عن المعدن الأصيل للوطنية المصرية التي تجلت في بسالة رجال جهاز الشرطة ورجال القوات المسلحة البواسل المجسده في شخصية العقيد أحمد المنسى، والشهيد محمد مبروك، وغيرهم من الشهداء الذين سجلوا اسمائهم بحروف من النور، في مواجهة الارهاب والتطرف.



وأضاف «الكومي»، أن الشعب المصرى لابد أن يدرك حقيقة البطولة والتضحية لموجهة التطرف والإرهاب ونشأتهم وشدة عدائهم للوطن، إضافة إلى تنوير العقول بالشخصيات البارزة التي ضحوا بكل شئ في سبيل الحفاظ علي أمن وسلامة مصر والمصريين.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأعمال الدرامية الوطنية لعبت دورًا مهما في تنمية روح الانتماء الوطني، مطالبًا بالمزيد من مثل تلك الأعمال حتى يتعرف النشء الصغير والأجيال المقبلة على بطولات أبطال مصر الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، موضحًا أن تلك الأعمال الدرامية عكست حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية بأنها هي الأب الشرعي لكافة التنظيمات الإرهابية بمرجعية للأفكار القطبية والسلفية الجهادية.