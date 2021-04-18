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عبدالباسط حمودة عن بيكا: يغني بتصاريح.. بس ميبقاش عضو في النقابة

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه لا يوافق على أن يكون المغني الشعبي حمو بيكا عضوا في نقابة الموسيقيين، مقترحا بأن تصدر النقابة له تصاريح للغناء حتى تستفيد منه: "لما يغني في حفلة والنقابة تستفاد منه، ده مش دخل ليها؟!".

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "حمو بيكا يغني على فلاشة أو دي جي، وربنا يكرمه، هو ده بيغني؟! هتخليه يغني بالعافية؟! بس هي جاية معاه عشان طيب، ولما بكلمه بيقولي والله ما بغني يابا، فليه نقف في سكته؟!".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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