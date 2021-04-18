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موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:32 م
موعد مباراة الأهلي والزمالك
موعد مباراة الأهلي والزمالك
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موعد مباراة الأهلي والزمالك .. تنطلق بعد أقل من ساعة مباراة القمة العربية الأكبر، حيث يلتقي المارد الحمر مع نظيره الفارس الأبيض في لقاء من العيار الثقيل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وزاد بحث عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية عن موعد مباراة الأهلي والزمالك من أجل التأهب للقمة المرتقبة بين الفريقين، والأولى من بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي حسمه الأهلي بهدف "أفشة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك وتفاصيل المباراة

ونرصد لكم في السطور التالية عبر بوابة الفجر الإلكرونية موعد مباراة الأهلي والزمالك وتفاصيل اللقاء المهم الذي سيجمع بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد الموافق الـ18 من أبريل 2021.

أهمية المباراة وموعد مباراة الأهلي والزمالك

وتعتبر مباراة القمة المرتقبة والتي يبحث الجمهور خلالها عن موعد مباراة الأهلي والزمالك أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القاهرة والسعودية

وتنطلق مباراة  القمة بين القطبين وتلعب في موعد مباراة الأهلي والزمالك والمقرر في الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، فيث تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة الـ10:30 بتوقيت مكة المكركة.

ترتيب الزمالك قبل مباراة القمة

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، جمعها من 14 لقاء فاز خلالها في 10 مباريات وتعادل في 3 وخسر واحدة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويدخل النادي الأهلي مباراة القمة ساعياً إلى الفوز، حيث يحل رابعاً في ترتيب المسابقة، حيث لعب 11 لقاءً فقط، فاز خلالها في 8 مباريات وتعادل في 3 ولم يتلق أية هزيمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي 

وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت عن نقل وإذاعة مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة القمة بتشكيل مكون من جنش في حراسة المرمى، أمامه الرباعي فتوح والونش ومحمود علاء وحازم إمام، وأمامهم ساسي وطارق حامد وفي الهجوم بن شرقي وأوباما وشيكابالا، أمامهم مهاجم وحيد مروان حمدي.

غيابات قاتلة في الأهلي والتشكيل

كما يتوقع ان يبدأ موسيماني تشكيله لمباراة الزمالك بعلي لطفي في حراسة المرمى بعد إصابة الشناوي بكورونا، أمامهم أشرف وربيعة وسعد سمير وبيكهام، وديانج والسولية وثلاثي الوسط طاهر محمد طاهر والشحات وأفشة، وبواليا.

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