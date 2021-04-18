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عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق أمام الأهلي، في اللقاء التي يجمع بين الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

 

وجاء التشكيل الرسمي يتضمن كلا من :-

 

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

 

خط الدفاع : محمود علاء- محمود حمدي الونش- حازم إمام - أحمد فتوح.

 

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود شيكابالا.

 

الهجوم : مروان حمدي.

 

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس.

 

ويدير اللقاء تحكيمياً محمود البنا وسيعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان ومحمد معروف حكم رابع ومحمد عادل حكم الفيديو ومحمود عاشور حكم فيديو مساعد.

 

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي المركز الرابع برصيد 27 من أصل 11 لقاء.

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